Çorum’da milletvekili ismini kullanıp dolandırdılar: 3 şüpheli tutuklandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, H.B., D.K. ve G.U. isimli şüphelilerin, bazı milletvekillerinin isimlerini kullanarak vatandaşlara iş bulma sözü verdiği belirlendi. Zanlıların bu yöntemle mağdurlardan kişi başı 3 bin ila 5 bin dolar arasında değişen miktarlarda para aldığı iddia edildi.

GÖZALTINA ALINAN 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YAKLAŞIK 50 MAĞDURA ULAŞILDI

Yetkililer, dolandırıldıkları tespit edilen yaklaşık 50 kişiyle ilgili ifade alma işlemlerinin sürdüğünü bildirirken, soruşturmanın genişletilerek devam ettiği öğrenildi.