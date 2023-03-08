Çorum'da motosiklet ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 2 yaralı

Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Şenyurt Mahallesi 9'uncu Sokak'ta, Selahattin Potuk yönetimindeki 19 HF 827 plakalı hafriyat kamyonu ile Tuncay Tetik'in kullandığı 19 AAS 239 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Tetik ile arkasında oturan arkadaşı Cemil Serhat Kuran yaralandı.
Ekipler bölgeye sevk edildi
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Osmancık İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kamyon şoförü gözaltına alındı
Kamyon şoförü Potuk, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.