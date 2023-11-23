Çorum'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İHA
Çorum'da Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerinde, M.E.E. idaresindeki motosiklet ile E.Y. idaresindeki otomobil çarpıştı.
Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Hastaneye kaldırıldı
Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Soruşturma sürüyor
Kaza ile ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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