Çorum'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı Kent merkezinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

İHA

Çorum'da Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerinde, M.E.E. idaresindeki motosiklet ile E.Y. idaresindeki otomobil çarpıştı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Hastaneye kaldırıldı

Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma sürüyor

Kaza ile ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)