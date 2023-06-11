Çorum'da motosiklet kullanırken parmağı kopan yaşlı kadına 9 bin lira ceza kesildi Çorum'da motosiklet kullanan 64 yaşındaki kadının ayak parmağı koptu. Hastanede parmağını kazara balta ile kestiğini söyleyen kadına gerçek ortaya çıkınca sürücü belgesi olmadığı için 9 bin lira para cezası kesildi.

İHA Çorum'un Osmancık ilçesi Gemici Mahallesi'nde 64 yaşındaki Fatma Yaşar Özbilir, kullandığı motosikletle kaza yaptı. Kazada yaşlı kadının sağ ayağının küçük parmağı koparken kendi imkanları ile Osmancık Devlet Hastanesi'ne gitti. Hastanede parmağını kazara baltayla kestiğini söyleyen kadın yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Gerçek ortaya çıkınca ceza kesildi Polis ekipleri yaptıkları araştırma sonucunda kadının motosiklet kullanırken kaza yaptığını, parmağının kazada koptuğunu belirledi. Ekipler kaza yerinde yaptıkları aramada kadın sürücünün kopan parmağı bulundu. Buldukları parmağı sağlık ekiplerine teslim eden ekipler motosiklet kullanan kadın sürücüye 8 bin lira ehliyetsiz araç kullanmaktan ve bin lira da tedbirsizlikten dolayı toplamda 9 bin lira idare para cezası kesti. Hayati tehlikesi bulunmayan Fatma Yaşar Özbilir'in tedavisinin sürdüğü öğrenildi.