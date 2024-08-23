Çorum'da motosiklet sürücüsü kamyonun altında kalmaktan kurtuldu Osmancık ilçesinde kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü kazadan yaralı kurtuldu. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA

Çorum'un Osmancık ilçesi D100 karayolunda meydana gelen kazada Kadir M., yönetimindeki kamyon ile akaryakıt istasyonuna dönmek isterken, emniyet şeridinde seyir halinde olan Adil Ç. yönetimindeki motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikleti, kamyon metrelerce sürükledi. Kamyonun altında kalmaktan kurtulan motosiklet sürücüsü ise yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlı ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı motosiklet sürücüsü, Osmancık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, akaryakıt istasyonuna giriş yapmak için dönüş yapan kamyonun motosiklete çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü düşüyor.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)