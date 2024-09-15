Çorum'da motosikletin çarptığı şahıs 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı D-100 Karayolu Ömer Derindere Bulvarı'nda yol yapım çalışmaları nedeni ile çift şeritten tek şeride düşen karayolunun Devlet Hastanesi yanındaki yaya yolundan karşıya geçmek isteyen Bilal Odabaş'a, S.S. yönetimindeki motosiklet çarpmıştı.
Kazanın etkisiyle yere düşen Odabaş ağır yaralanmış, çevredeki vatandaşların yardımı ile önce Osmancık Devlet Hastanesi'ne, daha sonra ise beyin kanaması geçirdiği belirlenerek Çorum'daki özel bir hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınmıştı.
HAYATINI KAYBETTİ
Yoğun bakım servisinde 14 gün yaşam mücadelesi veren Bilal Odabaş, bu sabah hayatını kaybetti.
TOPRAĞA VERİLDİ
İlçede pide salonu işlettiği öğrenilen Odabaş'ın cenazesi, Beyler Çelebi Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığa defnedildi.
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