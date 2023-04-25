Çorum'da motosikletlinin kamyonun altında can verdiği feci kaza kameraya yansıdı

İHA
Çorum'un Osmancık ilçesinde korkunç kaza...
Öğle saatlerinde Gemici Mahallesi Beyazıt Caddesi'nde motosiklet sürücüsü Adnan Halat (64), bir an dengesini kaybederek Ali Efe K. yönetimindeki hafriyat kamyonuna çarparak tekerleklerinin arasında kaldı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaşamını yitirdi
Polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alırken sağlık ekipleri de Adnan Halat'a ilk müdahaleyi yaptı.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yapılan incelemenin ardından Halat'ın cenazesi otopsi için Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.