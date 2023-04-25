İHA

Çorum'un Osmancık ilçesinde korkunç kaza...

Öğle saatlerinde Gemici Mahallesi Beyazıt Caddesi'nde motosiklet sürücüsü Adnan Halat (64), bir an dengesini kaybederek Ali Efe K. yönetimindeki hafriyat kamyonuna çarparak tekerleklerinin arasında kaldı.

Çorum'da motosikletlinin kamyonun altında can verdiği feci kaza kameraya yansıdı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaşamını yitirdi

Polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alırken sağlık ekipleri de Adnan Halat'a ilk müdahaleyi yaptı.

Çorum'da motosikletlinin kamyonun altında can verdiği feci kaza kameraya yansıdı

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemenin ardından Halat'ın cenazesi otopsi için Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çorum'da motosikletlinin kamyonun altında can verdiği feci kaza kameraya yansıdı