İHA
Çorum'un Sungurlu ilçesinde 2 Eylül günü A.K. yönetimindeki otomobil ve 15 yaşındaki Y.E.A. yönetimindeki motosiklet kavşakta çarpıştı.
Kazanın ardından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne, buradan da Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Y.E.A., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaza anı kamerada
Kazanın güvenlik kameraları ortaya çıktı.
Görüntülerde motosiklet ve otomobilin çarpışmasının ardından motosikletin metrelerce sürüklendiği anlar yer aldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)