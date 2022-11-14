Ayrı yaşadığı dini nikahlı eşini av tüfeği ve tabanca ile rehin alan şüpheli şahıs, yoğun güvenlik önlemleri arasında 18 saat sonra ikna edilerek evden çıkarıldı.

Çorum'da dün saat 17.00 sıralarında, 4 katlı binanın bodrum katından gelen sesler duyuldu.

Bunun üzerine sesi duyan komşular durumu polis ekiplerine bildirdi.

Ekipler, bir süre önce cezaevinden tahliye olan Mustafa Y.'nin, ayrı yaşadığı dini nikahlı eşi Merve K.'yi, av tüfeğiyle rehin aldığını tespit etti.

Bu sırada evden bir el silah sesi duyulurken, sokakta güvenlik önlemi alındı. Polis ekipleri, ikna çalışması başlattı.

Şüpheli silahı teslim etti

İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser de olay yerine gelerek müzakerelere katıldı.

Müzakereler sırasında yemek verilen şüpheli; tüfeği gece saatlerinde pencereden polislere teslim etti.

Elindeki tabancayı polise teslim eden şüpheli, Merve K. ile birlikte evden çıkarıldı.



5 saat süren çaba yaşandı

Mustafa Y., geçen yıl 22 Ağustos'ta, bir berber dükkanında eşiyle yaşadığı sorunlardan sorumlu tuttuğu iş yeri sahibi ile çalışan ve müşterilerin bulunduğu 4 kişiyi, pompalı tüfekle rehin almış, polisin 5 saat süren çabası sonucu eylemine son vermişti.

Çorum'da nikahlı eşini rehin alan şüpheli 18 saat sonra ikna edildi VİDEO



"Sabaha kadar sabrettik"



DHA'nın haberine göre, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, "Şahsın ikna süresi biraz uzun sürdü, sabaha kadar sabrettik. Emniyet ve diğer kurumların çabaları ile herhangi bir kimseye zarar gelmeden, olayı sonlandırmak için gayret sarf ettik.

Şahsı ikna ederek, adli süreçleri devam eden bazı dosyaları için talepleri söz konusu oldu. Olay sakin bir şekilde sonuçlanması sağlandı." dedi.





