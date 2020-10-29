Çorum'da ortalığın savaş alanına döndüğü feci kaza kamerada

Çorum'da freni patlayan kamyonun 2 kilometre boyunca trafikteki araçlara çarparak sürüklendiği kazada 8 kişi yaralandı.

Çorum'da Bilal D. idaresindeki kamyon freni patlayınca tır, kamyon ve 3 otomobile çarptı.

Kontrolden çıkan kamyon, yaklaşık 2 kilometre sonra durabildi. İhbar üzerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALANAN 8 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza nedeniyle Çorum-Ankara karayolunda trafik yoğunluğu oluştu. 6 aracın karıştığı kazada yaralanan 8 kişi ise ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

"HIZIM DÜŞÜKTÜ"

Kazanın ardından gazetecilere açıklama yapan sürücü Bilal D., "Rampayı iniyordum kamyonun freni patladı. Vites düşürdüm ama ondan sonrasını hatırlamıyorum. Sadece bir araç korna çalmama rağmen önüme çıktı. Hızım düşüktü. Hız düşük olmasa tampondan başka hiç hasar var mı?" dedi.

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