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    Çorum'da ortalığın savaş alanına döndüğü feci kaza kamerada

    Çorum'da freni patlayan kamyonun 2 kilometre boyunca trafikteki araçlara çarparak sürüklendiği kazada 8 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 29.10.2020 - 15:52
    • Güncelleme : 29.10.2020 - 16:01
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    Çorum'da ortalığın savaş alanına döndüğü feci kaza kamerada

    Çorum'da Bilal D. idaresindeki kamyon freni patlayınca tır, kamyon ve 3 otomobile çarptı.

    Kontrolden çıkan kamyon, yaklaşık 2 kilometre sonra durabildi. İhbar üzerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

    YARALANAN 8 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

    Kaza nedeniyle Çorum-Ankara karayolunda trafik yoğunluğu oluştu. 6 aracın karıştığı kazada yaralanan 8 kişi ise ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

    Çorum da ortalığın savaş alanına döndüğü feci kaza kamerada #1

    "HIZIM DÜŞÜKTÜ"

    Kazanın ardından gazetecilere açıklama yapan sürücü Bilal D., "Rampayı iniyordum kamyonun freni patladı. Vites düşürdüm ama ondan sonrasını hatırlamıyorum. Sadece bir araç korna çalmama rağmen önüme çıktı. Hızım düşüktü. Hız düşük olmasa tampondan başka hiç hasar var mı?" dedi.

    Çorum’da feci trafik kazası VİDEO

    Çorum da ortalığın savaş alanına döndüğü feci kaza kamerada #2

    Çorum da ortalığın savaş alanına döndüğü feci kaza kamerada #3

    Çorum da ortalığın savaş alanına döndüğü feci kaza kamerada #4

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