Çorum'da otel restoranında silahlı kavga: 2 yaralı
İHA

Çorum'da İnönü Caddesi’nde, otelde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Mehmet Ç. silahla vurulurken, Ümit K. ise darp edilmesi sonucu yaralandı.

YARALI 2 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Fatih Yıldırım
Editör