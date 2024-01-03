Çorum'da otobüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

İHA
Çorum merkez İnönü Caddesi'nde B.T. idaresindeki otomobil ile İ.Ç. yönetimindeki Çorum Belediyesi'ne ait halk otobüsü çarpıştı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Hastaneye kaldırıldı
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü B.T., sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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