Çorum'da otobüs terminalindeki bıçaklı kavgada kan aktı: 1 yaralı

İHA

Çorum'da Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde muavin oldukları öğrenilen M.H., F.A. ile A.B. arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında A.B. bıçaklanarak yaralandı.

M.H. ve F.A. ise olay yerinden kaçarken olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

YAKALANDILAR

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından M.H. ve F.A., terminale yakın bir bölgede yakalanarak gözaltına alındı.

Yaralı A.B., olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalesinin ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.