Çorum'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 ölü Alaca ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

İHA

Çorum'un Alaca ilçesi Zile kavşağında gerçekleşen kazada Cengizhan Akdağ (23) yönetimindeki otomobil, Alaca'dan Zile istikametine seyir halindeyken Yozgat'tan Çorum yönüne giden Mustafa Ö. (50) idaresindeki kamyonla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, orta refüje çıkarak durabildi. Araçta bulunan Nurcan Yalnız (23), çarpışmanın şiddetiyle araçtan fırlayarak olay yerinde hayatını kaybetti.

KAMYON ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Ağır yaralanan sürücü Cengizhan Akdağ, önce Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Akdağ, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, kamyon şoförü Mustafa Ö. gözaltına alındı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)