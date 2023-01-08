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    Çorum'da otomobil park halindeki araçlara çarptı: 1 yaralı

    İki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada savrulan otomobillerden biri park halindeki 3 araca çarparken 1 kişi yaralandı.
    • 08.01.2023 - 08:31
    • Güncelleme : 08.01.2023 - 08:47
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    Çorum'da otomobil park halindeki araçlara çarptı: 1 yaralı

    Çorum'da Üçtutlar Mahallesine bağlı Fatih Caddesi’nde seyir halinde olan Mücahit Ö. idaresindeki 19 ABD 092 plakalı otomobil Bünyamin G. idaresindeki 19 ADF 577 plakalı araç ile çarpıştı.

    Çarpışmanın şiddeti ile Mücahit Ö. idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu cadde üzerinde park halinde bulunan 3 araca çarparak durabildi.

    Olay yerine ekipler sevk edildi

    Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi.

    Sürücü hastaneye kaldırıldı

    Kazada yaralanan Bünyamin G. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansa Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    İHA'nın haberine göre, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Çorum da otomobil park halindeki araçlara çarptı: 1 yaralı #1

    Çorum da otomobil park halindeki araçlara çarptı: 1 yaralı #2

    Çorum da otomobil park halindeki araçlara çarptı: 1 yaralı #3


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