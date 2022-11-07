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    Çorum'da otomobil refüje devrildi: 5 yaralı

    Sungurlu'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü bariyerlere çarparak refüje yuvarlandı, yaşanan kazada 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
    • 07.11.2022 - 18:00
    • Güncelleme : 07.11.2022 - 18:03
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    Çorum'da otomobil refüje devrildi: 5 yaralı

    Çorum'un Sungurlu ilçesinde Mustafa B. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak refüje devrildi.

    Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

    5 kişi yaralandı

    Meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Meliha Ö., Fatma B. ve biri 5 aylık diğeri 4 yaşında iki çocuk yaralandı.

    Yaralılar hastaneye kaldırıldı

    Yaralılar, ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Olayla ilgili inceleme başlatıldı

    İHA'nın haberine göre, kazayla ilgili olarak başlatılan incelemenin devam ettiği öğrenildi.

    Çorum da otomobil refüje devrildi: 5 yaralı #1

    Çorum da otomobil refüje devrildi: 5 yaralı #2


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