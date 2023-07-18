Çorum'da otomobil zabıta kulübesine daldı: 4 kişi yaralandı Çorum'da kontrolden çıkan otomobilin yol kenarında bulunan zabıta kulübesine çarptı. Olayda 4 kişi yaralandı.

İHA

Çorum merkez Kale Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil Salı Pazarı içerisinde bulunan zabıta kulübesine çarptı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi.

Araçtaki 4 kişi yaralandı

Çarpmanın etkisiyle kulübede maddi hasar meydana gelirken araçta bulunan sürücü Engin Can E., Umutcan K., Özcan K., Onur A. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.