Çorum'da otomobilin saman yüklü traktöre çarptığı kazada 5 kişi yaralandı Çorum'da otomobilin saman yüklü traktöre çapması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA

Çorum'un Alaca ilçesi Küre köyü yakınlarında Kenan Bolat yönetimindeki otomobil, saman yüklü traktörü fark edemeyerek arkadan çarptı.

Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ve sağlık görevlileri tarafından bulundukları yerden çıkardı.

5 kişi yaralandı

Kazada sürücü ve otomobilde bulunan Fadime Bolat, Birsel Bolat, Yasin Bolat ve Muhammed Emin Koçak yaralandı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.