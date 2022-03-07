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    Çorum’da otomobilini kurtarmaya çalışırken canından oldu

    Otomobilini bulunduğu yerden çıkarmaya çalışırken dengesini kaybeden ve istinat duvarından aşağı düşen adam hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 07.03.2022 - 16:09
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    Çorum’da otomobilini kurtarmaya çalışırken canından oldu

    Çorum’un Bayat ilçesinde yaşayan M.K. (51), kontrolden çıkarak kayan otomobilini bulunduğu yerden çıkarmaya çalıştı.

    İSTİNAT DUVARINDAN DÜŞTÜ

    Ancak bir anlık dikkatsizlik sonucu dengesini kaybeden M.K., istinat duvarından aşağı düştü.

    M.K., 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    SORUŞTURMA SÜRÜYOR

    M.K.'nın cenazesi otopsi işlemleri için Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırılırken, kayan araç belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

    Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    Çorum’da otomobilini kurtarmaya çalışırken canından oldu #1

    Çorum’da otomobilini kurtarmaya çalışırken canından oldu #2


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