Çorum’da otomobilini kurtarmaya çalışırken canından oldu

Çorum’da otomobilini kurtarmaya çalışırken canından oldu

Otomobilini bulunduğu yerden çıkarmaya çalışırken dengesini kaybeden ve istinat duvarından aşağı düşen adam hayatını kaybetti.

Çorum’un Bayat ilçesinde yaşayan M.K. (51), kontrolden çıkarak kayan otomobilini bulunduğu yerden çıkarmaya çalıştı.

İSTİNAT DUVARINDAN DÜŞTÜ

Ancak bir anlık dikkatsizlik sonucu dengesini kaybeden M.K., istinat duvarından aşağı düştü.

M.K., 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

M.K.'nın cenazesi otopsi işlemleri için Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırılırken, kayan araç belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.