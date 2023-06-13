Çorum'da park halindeki araçlara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı Çorum'da park halindeki 3 araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Hasar alan araçların olay yerinden çekildiği sırada iki otomobilin karıştığı bir kaza daha oldu.

İHA Çorum merkez Ulukavak Mahallesi'nde 19 yaşındaki Halil İbrahim K. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 3 otomobile çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Aynı noktada ikinci kaza Hasar alan 4 aracın olay yerinden çekildiği sırada iki otomobilin karıştığı bir kaza daha meydana geldi. İkinci kazada yaralanan olmazken trafik kısa süreli aksadı.