Çorum'da park halindeki araçlara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
İHA

Çorum merkez Ulukavak Mahallesi'nde 19 yaşındaki Halil İbrahim K. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 3 otomobile çarparak durabildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çorum'da park halindeki araçlara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Aynı noktada ikinci kaza

Hasar alan 4 aracın olay yerinden çekildiği sırada iki otomobilin karıştığı bir daha meydana geldi.

İkinci kazada yaralanan olmazken trafik kısa süreli aksadı.