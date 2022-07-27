Çorum'da pazar yerine seyir halindeki bir otomobilden açılan ateş sonucu Musa Kurt hayatını kaybetti, Fazlı Cihan Ş. yaralandı.

Saat 16.00 sıralarında Çorum'un Ulukavak Mahallesinde bulunan pazar yerinde meydana gelen olayda, bir otomobilden tabanca ile açılan ateş sonucu Musa Kurt ve Fazlı Cihan Ş., yaralandı.

1 kişi hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Musa Kurt, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Çorum’da pazar yerindeki silahlı saldırıda 1 kişi öldü VİDEO

İhbara giden polis otosu da kaza yaptı: 3 yaralı

Silahlı saldırı ihbarına giden polis otosu ise bir otomobille çarpıştı. Kazada 1'i polis, 3 kişi hafif yaralandı.

DHA'nın haberine göre polis, pazar yerine ateş açtıktan sonra otomobille kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

























