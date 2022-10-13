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Çorum'da polis cinsel içerikli enerji içeceklerine el koydu

Çorum'da polis cinsel içerikli enerji içeceklerine el koydu

Bir iş yerine düzenlenen operasyonda, içeriğinde kullanımı yasak olan ve etken madde bulunan çok sayıda cinsel içerikli enerji içeceği ele geçirildi. İş yeri sahibi hakkında da yasal işlem başlatıldı.