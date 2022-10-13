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- Çorum'da polis cinsel içerikli enerji içeceklerine el koydu
Çorum'da polis cinsel içerikli enerji içeceklerine el koydu
Bir iş yerine düzenlenen operasyonda, içeriğinde kullanımı yasak olan ve etken madde bulunan çok sayıda cinsel içerikli enerji içeceği ele geçirildi. İş yeri sahibi hakkında da yasal işlem başlatıldı.
- 13.10.2022 - 17:53
- Güncelleme : 13.10.2022 - 18:18
Çorum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezindeki bir iş yerinde içeriğinde kullanımı yasaklı etken madde bulunan cinsel içerikli ürünlerin satışının yapıldığı bilgisine ulaştı.
Hemen harekete geçen ekipler, iş yerine baskın yaptı.
Cinsel içerikli enerji içeceği ele geçirildi
Arama yapan ekipler, 7 bin 920 adet cinsel içerikli enerji içeceği ele geçirildi.
İHA’nın haberine göre polis ürünlere el koydu.
Bu arada iş yeri sahibi hakkında da yasal işlem başlatıldı.