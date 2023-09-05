Çorum'da polisten kaçtığı anları daha çok beklersiniz notuyla paylaştı! Kısa sürede yakalandı Polisin dur ihtarına uymayıp kaçtıktığı anların güvenlik kamerası görüntülerini "daha çok beklersiniz" notuyla paylaşan sürücüye 5 bin 735 lira para cezası uygulandı, araç trafikten men edildi.

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AA

Güvenlik güçleri trafikte denetimleri sıkı tutuyor.

Bu kapsamda yapılan çalışmalarla trafikte hem kendi canını hem vatandaşın canını tehlikeye attıran sürücüler tespit ediliyor.

Yapılan çalışmalara bir yeni daha eklenirken siber devriye ekipleri, Çorum'da bir şüphelinin peşine düştü.

Kent merkezindeki bir uygulama noktasında polislerin "dur" ihtarına uymayıp, 34 RR 7954 plakalı otomobiliyle kaçan T.K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Sürücünün adresini tespit eden ekipler, Bahçelievler Mahallesi'nde arama yaptı.

"Daha çok beklersiniz"

Bu sırada evinin güvenlik kamerasından kendisini arayan bir polis ekibinin aracının fotoğrafını çeken T.K, fotoğrafı sosyal medya hesabından "Daha çok beklersiniz" notuyla paylaştı.

5 bin 735 lira para ceza

Paylaşımdan haberdar olan ekipler, T.K'nin aracını Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde yakaladı.

Aracın plakasının standartlara aykırı olduğu, abartılı egzoz takıldığı ve araçta teknik değişiklikler yapıldığını belirleyen ekipler, sürücüye 5 bin 735 lira para cezası uyguladı.

Trafikten men edilen araç, çekici ile otoparka kaldırıldı.