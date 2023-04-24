Çorum'da pompalı tüfekli saldırı Aracın içerisinden pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralanan Nazmi D., hastaneye kaldırıldı. Şüpheli ise aranıyor.

İHA

Çorum'un Gülabibey Mahallesinde panik anları yaşandı.

Bağcılar Caddesi'ne 34 BJ 7072 plakalı otomobil ile gelen Emirhan S., kaldırımda yürüyen Nazmi D.'ye otomobil içerisinden pompalı tüfek ile ateş etti.

Kanlar içinde yere yığılan Nazmi D.'yi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi.

Saldırgan aranıyor

Yaralı Nazmi D. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri silahla yaralama olayın ardından kaçan Emirhan S.’yi yakalamak için çalışma başlattı.