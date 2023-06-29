Çorum’da protokol bayramlaşmasında arbede

Çorum’da 29 Mart günü yaşananlar, Kurban Bayramı'na gölge düşürdü...
Eskice köyü muhtarı Ünal Bozok, Elmalı köyü muhtarı Saffet Erdemli, Ovakarapınar köyü muhtarı Zeki Oral ile Fatih Yılmaz ve İbrahim Hoşgör, ramazan yardımı nedeniyle verilecek alışveriş kartlarıyla ilgili tartıştıkları AK Parti İl Başkanı Murat Günay'ı sokak ortasında darbetti.
Saldırganların yakınları, protesto etmek istedi
Şikayet üzerine gözaltına alınan 5 saldırgan, tutuklandı.
Yargılandıkları Çorum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4 yıl 7 ay ile 5 yıl 6 ay arasında hapis cezalarına çarptırılan sanıkların yakınları, bugün protokol bayramlaşmasında Murat Günay'ı protesto etmek istedi.
Arbede çıktı
Bayramlaşma alınan alınmayan 20 kişilik grup ile polisler arasında arbede yaşandı.
Muhtarların yakınlarından oluşan 6 kişi, arbede sonrası gözaltına alındı.