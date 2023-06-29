Çorum’da protokol bayramlaşmasında arbede AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay'ı darbettikleri iddiasıyla tutuklu yargılandıkları davada hapis cezası alan 3'ü muhtar 5 kişinin yakınları, protokol bayramlaşmasında durumu protesto etmek istedi. Alana alınmayan 20 kişilik gruba izin verilmeyince çıkan arbedede 6 kişi gözaltına alındı.

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DHA

Çorum’da 29 Mart günü yaşananlar, Kurban Bayramı'na gölge düşürdü...

Eskice köyü muhtarı Ünal Bozok, Elmalı köyü muhtarı Saffet Erdemli, Ovakarapınar köyü muhtarı Zeki Oral ile Fatih Yılmaz ve İbrahim Hoşgör, ramazan yardımı nedeniyle verilecek alışveriş kartlarıyla ilgili tartıştıkları AK Parti İl Başkanı Murat Günay'ı sokak ortasında darbetti.

Saldırganların yakınları, protesto etmek istedi

Şikayet üzerine gözaltına alınan 5 saldırgan, tutuklandı.

Yargılandıkları Çorum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4 yıl 7 ay ile 5 yıl 6 ay arasında hapis cezalarına çarptırılan sanıkların yakınları, bugün protokol bayramlaşmasında Murat Günay'ı protesto etmek istedi.

Arbede çıktı

Bayramlaşma alınan alınmayan 20 kişilik grup ile polisler arasında arbede yaşandı.

Muhtarların yakınlarından oluşan 6 kişi, arbede sonrası gözaltına alındı.