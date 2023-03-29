Çorum'da sahipsiz köpekler 6 koyunu telef etti Kargı ilçesinde bir ağıla giren sahipsiz köpekler, 6 koyunu telef etti. Ağıl sahibi yaptığı açıklamada "Allah düşmanımın başına vermesin" ifadelerini kullandı.

AA

Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Fatih Mahallesi Karaoğlanoğlu Caddesi'nde 80 yaşındaki Naci Güleç'in evinin bahçesindeki ağıla bir gün önce giren sahipsiz köpekler, koyunlara saldırdı.

Güleç'in 1 koyununu öldüren sahipsiz köpekler, ertesi gün yine ağıla girerek bu kez 5 koyunu telef etti.

Sesler üzerine bahçeye çıkan Güleç, koyunlarının telef olduğunu görerek durumu belediyeye bildirdi.

Ekipler inceleme yaptı

Kargı Belediyesine bağlı ekipler, ağıl ve çevresinde inceleme yaptı.

Saldırgan sahipsiz köpeklerin yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Naci Güleç, köpekler saldırmadan önce 8 koyunu olduğunu söyledi.

"Allah düşmanımın başına vermesin"

İlk kez böyle bir durumla karşılaştığını ifade eden Güleç, şöyle konuştu: