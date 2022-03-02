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    Çorum’da sahte altın operasyonu

    Polis ekiplerince sahte altın satan şahıslara yönelik başlatılan operasyonda toplamda 6 adet sahte çeyrek altın ele geçirilirken, gözaltına alınan şahsa adli işlem başlatıldı.
    • İHA
    • 02.03.2022 - 17:32
    • Güncelleme : 02.03.2022 - 17:37
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    Çorum’da sahte altın operasyonu

    Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, bir şahsın, elindeki sahte çeyrek altınları satmaya çalıştığı bilgisine ulaşıldı.

    Kimlik bilgileri tespit edilen şahıs, düzenlenen operasyon sonucunda yakalandı.

    6 ADET SAHTE ÇEYREK ALTINA EL KONULDU

    Şahsın üzerinde yapılan aramada, 6 adet sahte çeyrek altın ele geçirildi.

    ŞÜPHELİYE ADLİ İŞLEM

    Gözaltına alınan zanlı hakkında, Türk ceza kanunun 198 maddesinde yer alan paraya eşit sayılan değerlerde sahtecilik suçundan adli işlem başlatıldı.

    Çorum’da sahte altın operasyonu #1


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