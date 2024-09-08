Çorum'da sahte plaka ile trafiğe çıktı, yakalandı Çekme belgeli aracına sahte plaka takarak trafiğe çıkan sürücü, Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu kameralarına takıldı.

İHA

Çorum'da Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu kayıtlarından Ata Caddesi'nden Ekin Caddesi istikametine doğru seyir halinde olan kırmızı bir otomobil olduğu bilgisi geldi.

Plaka ile araç modelinin uyuşmadığının belirlenmesi üzerine bölgeye trafik ekibi sevk edildi.

ÇEKME BELGELİ ARAÇ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Bölgede araştırma yapan ekipler, Esnaf Evler 6. Sokak ile Kıbrıs Caddesi'nin kesiştiği yerde park halinde bulunan ve üzerinde 61 AEK 136 plaka bulunan 1992 model kırmızı Mazda otomobilin, 19 ADJ 337 plakalı trafikten çekme belgeli bir araç olduğunu tespit ettiler.

38 BİN TL CEZA

Trafikten çekme belgeli otomobile sahte plaka takarak trafiğe çıktığı belirlenen araç sahibine çeşitli maddelerden 38 bin 609 TL idari para cezayı uygulayan trafik polisleri, sahte plaka takılı aracı da çekici ile araç parkına çektiler.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)