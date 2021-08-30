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    Çorum’da, sarı taksi gelin arabası oldu

    Taksi şoförü olarak çalışan Yiğit Can Özdemir isimli damat, sarı taksisini gelin arabası yaptı. Özdemir aracının arkasına, “Bu sefer taksimetreyi mutluluğa açtım” yazdırdı.
    • DHA
    • 30.08.2021 - 12:13
    • Güncelleme : 30.08.2021 - 12:18
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    Çorum’da, sarı taksi gelin arabası oldu

    Çorum'da taksi şoförü olarak çalışan Yiğit Can Özdemir (24), Buket Başoğlu ile hayatını birleştirdi.

    Sarı taksisini gelin arabası yapan Özdemir, ekmek kapısını çiçeklerle süsledi.

    Özdemir, gelin arabalarının arkasına yazılan kimi zaman esprili kimi zaman romantik yazılara, kendi mesleki yorumunu kattı.

    “SONSUZLUĞA GİDİYORUM”

    Damat, gelin arabasının arka camına, “Bu sefer taksimetreyi mutluluğa açtım, sonsuzluğa gidiyorum.” yazdı.

    Özdemir’in mesai arkadaşları da sarı taksileri ile düğün konvoyu oluşturdu.

    Çorum’da, sarı taksi gelin arabası oldu ViDEO

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    Çorum’da, sarı taksi gelin arabası oldu #3

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