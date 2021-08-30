Çorum’da sattığı çiftliğin yeni sahibi tarafından öldürüldü

Sattığı çiftlikte kalan malzemelerini almaya giden kişi, çıkan tartışmada silahla vurularak öldürüldü. Katil zanlısı gözaltına alınırken, cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.

Çorum’un Mecitözü ilçesinde Murat Özkes, kalan malzemelerini almak için Ali Ş.'ye sattığı çiftliğe gitti.

Özkes, eşyalarını kamyonete yüklediği sırada daha önceden de aralarında husumet olduğu iddia edilen Ali Ş. ile tartışmaya başladı.

PEŞ PEŞE ATEŞ ETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine çiftliğin yeni sahibi Ali Ş., üzerinde bulunan silahla Özkes'e peş peşe ateş etti.

Olayın ardından belirtilen adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle ağır yaralanan Murat Özkes'in, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, Ali Ş., polis ekiplerince gözaltına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Özkes’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.