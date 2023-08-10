Çorum'da sebze pazarında tezgah yeri kavgası: 1 yaralı

İHA
Çorum'un Sungurlu ilçesinde kurulan perşembe pazarında kadınlar arasında tezgah yeri anlaşmazlığı sebebiyle tartışma çıktı.
Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.
Erkeklerin de dahil olduğu kavgada Züleyha T. yaralandı.
Hastaneye kaldırıldı
Yaralı kadın, olay yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Züleyha T. burada yapılan ilk müdahalenin ardında Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Bir kişi gözaltına alındı
Olayla ilgili S.C. polis tarafından gözaltına alındı.