Çorum'da sebze pazarında tezgah yeri kavgası: 1 yaralı Sungurlu ilçesinde, sebze pazarında meydana gelen tezgah yeri kavgasında 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

İHA

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kurulan perşembe pazarında kadınlar arasında tezgah yeri anlaşmazlığı sebebiyle tartışma çıktı.

Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Erkeklerin de dahil olduğu kavgada Züleyha T. yaralandı.

Hastaneye kaldırıldı

Yaralı kadın, olay yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Züleyha T. burada yapılan ilk müdahalenin ardında Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Bir kişi gözaltına alındı

Olayla ilgili S.C. polis tarafından gözaltına alındı.