Çorum'da sele müdahale eden iş makinesi çamura saplandı Alaca ilçesindeki sağanağın neden olduğu sel ile mücadele veren iş makinesi çamura saplandı. İş makinesi için kurtarma çalışması başlatıldı.

İHA Çorum'un Alaca ilçesini sağanak vurdu. İlçede aniden bastıran yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış nedeniyle ilçe merkezinde trafik akışı zaman zaman durma noktasına gelirken bazı sokak ve caddeler yağmur sularıyla kaplandı. İlçeye bağlı Çal köyünde de sağanak yağmur nedeniyle taşkınlar oldu. Köy merkezi ve çevresi çamur deryasına dönerken köylüler, İl Özel İdaresini arayarak yardım istedi. İş makinesi çamura saplandı Bölgede çalışma yapan il özel idaresine ait iş makinesi, çamura saplandı. Çal köyü yakınlarında mahsur kalan iş makinesi, Alaca Belediyesine iş makineleri tarafından kurtarılmaya çalışılıyor.