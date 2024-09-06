Çorum'da seyir halindeki araç, otomobile çarptı: 8 yaralı Osmancık ilçesinde, otomobilin park halindeki başka bir otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

İHA

Çorum'un Osmancık ilçesinde bulunan D-100 karayolu üzerinde Necmi A. yönetimindeki otomobil Merzifon'dan Osmancık istikametine seyir halindeyken banket üzerinde bekleyen Süleyman Ç. yönetimindeki araca arkadan çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta devrildi. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

8 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü Süleyman Ç., ile araçlarda yolcu olarak bulunan Ayşe Ç., Ensar Ç., Yasir Ç., Hatice A., Koray A., Ali A. ve Sudenaz A. yaralandı.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Osmancık Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)