Çorum’da silahlı kavga: 1 yaralı Merkez ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi pompalı tüfek ile vuruldu. 112 Acil Sağlık ekipleri yaralı şahsı hastaneye kaldırdı.

İHA

Çorum’da Kunduzhan Mahallesi’nde, Kadir D. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine ismi öğrenilemeyen kişi yanında bulundurduğu pompalı tüfek ile Kadir D.’ye ateş ederek olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Bölgede bulunan Devane Camisi’ne gelen Kadir D., çevredekilerden yardım istedi.

Ekipler sevk edildi

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Tedavi altına alındı

Yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, silahla yaralama olayını gerçekleştiren şahsın yakalanması için çalışma başlattı.