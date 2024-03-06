Çorum’da silahlı kavga: 2 kişi yaralandı Kent merkezinde iki grup arasında meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi vurularak yaralandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

İHA

Çorum'da Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi'nde cadde üzerindeki bir otoparka gelen M.M. ve Ö. Ö., daha önce aralarında husumet bulunan S.D. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine M.M., üzerinde bulundurduğu tabanca ile S.D. ve otopark içerisinde bulunan Ö.Ö.'ye ateş ederek yaraladı.

Ekipler sevk edildi

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı iki şahıs, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Gözaltına alındılar

Şüpheli M.M. ve Ö.B. ise polis ekiplerince otopark içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)