Çorum'da silahlı kavga: 2 yaralı

Bir işyerinde meydana gelen silahlı tartışma kanlı bitti. İki kişi yaralandı.

Çorum’da bir iş yerinde iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı çatışmaya dönüştü.

Akşam saatlerinde meydana gelen olayda otomobil aksesuarı ve yedek parça satışı yapılan iş yerine gelen 5 kişi, burada çalışan Tevfik Kaya ve Muhammet Batman ile tartıştı.

Nedeni bilinmeyen tartışma taraflar arasında tabanca ve tüfeklerin konuştuğu kavgaya dönüştü.

İKİ KİŞİ YARALANDI

Kavgada Kaya ve Batman yaralanarak hastaneye kaldırıldılar. Kavgaya karışan diğer grup ise kaçtı.

Kaçan şüphelilerden biri devriye görevinde olan bekçiler tarafından yakalandı.

Polis diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay Yeri İncele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu kavganın yaşandığı bölgede 2 tabanca, 9 kovan, 1 kartuş ve 7 fişek ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.