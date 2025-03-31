Çorum'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

İHA

Çorum'un Alaca ilçesi Çorum Caddesi'ndeki akaryakıt istasyonunda iki grup arasında bilinmeyen sebeple kavga çıktı.

Kavga sırasında A.Y. ve M.F.Ç., tüfekle vurularak yaralandı.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri ise olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.