Çorum'da silahlı saldırı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

Başpınar Mahallesi’nde meydana gelen olayda, fırından pide aldıktan sonra evine dönen C.B. Altunoğlu Cami yanında kimliği belirsiz kişiler tarafından silahla vuruldu.

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralan C.B. Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı burada yapılan tüm müdahaleleri rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.