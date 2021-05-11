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    Çorum'da silahlı saldırı

    Çorum’un Sungurlu ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 11.05.2021 - 22:33
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    Çorum'da silahlı saldırı

    Başpınar Mahallesi’nde meydana gelen olayda, fırından pide aldıktan sonra evine dönen C.B. Altunoğlu Cami yanında kimliği belirsiz kişiler tarafından silahla vuruldu.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Ağır yaralan C.B. Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı burada yapılan tüm müdahaleleri rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

    Çorum da silahlı saldırı #1

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