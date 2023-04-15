Çorum'da silahlı saldırı: Eski muhtar yaşamını yitirdi Çorum'da eski köy muhtarı ile oğlunun bulunduğu araca silahlı saldırı düzenlendi. Baba hayatını kaybederken oğlu ise yaralandı.

İHA

Çorum'da gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi.

İskilip-Çorum karayolunda İğdeli köyü eski muhtarı Seyit Aktaş ve oğlu Mehmet Aktaş'ın içerisinde bulunduğu araca kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateş açıldı.

Açılan ateş sonucu Seyit Aktaş hayatını kaybederken oğlu Mehmet Aktaş yaralandı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Mehmet Aktaş, Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken baba Aktaş'ın cenazesi ise İskilip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.