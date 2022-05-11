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    Çorum’da şişme botu delinen sağlıkçı barajda boğuldu

    Obruk Baraj Gölü'ne balık avlamak için açıldığı şişme botun delinmesi sonucu göle düşen sağlık personeli yaşamını yitirdi.
    • 11.05.2022 - 08:46
    • Güncelleme : 11.05.2022 - 09:39
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    Çorum’da şişme botu delinen sağlıkçı barajda boğuldu

    Balık avlamak için Çorum'un Oğuzlar ilçesindeki Obruk Baraj Gölü'ne açılan Abdullah Karadağ (48) ve arkadaşının içinde bulunduğu şişme bot delindi.

    Bu sırada Karadağ düştüğü gölde kayboldu.

    Yüzerek kıyıya çıkan arkadaşının ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Cansız bedeni bulundu

    AFAD'a bağlı su altı arama kurtarma ekipleri, merkeze bağlı Salur köyü mevkisinde Karadağ'ın cansız bedenine ulaştı.

    Cenaze, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

    DHA’da yer alan bilgilere göre, Abdullah Karadağ’ın Amasya'da sağlık personeli olarak görev yaptığı öğrenildi.

    Çorum’da şişme botu delinen sağlıkçı barajda boğuldu #1

    Çorum’da şişme botu delinen sağlıkçı barajda boğuldu #2

    Çorum’da şişme botu delinen sağlıkçı barajda boğuldu #3

    Çorum’da şişme botu delinen sağlıkçı barajda boğuldu #4


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