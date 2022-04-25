Çorum'da, su havzasındaki kaçak villalar yıkıldı

Kaçak olarak Çomar Barajı su havzasında yapılan villaların yıkımı tamamlandı. Belediye Başkanı Yağbat, "Su havzalarında yapılaşmaya müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Çorum’da, Çomar Barajı su havzasında yıkım kararı verilen kaçak yapıların yıkımı devam ediyor.

10 kaçak yapı için daha önce yıkım kararı alınmıştı.

Bölgede yıkılan 8 villanın ardından, 2 villanın daha yıkımı için ekipler bölgeye geldi.

İHA’nın haberine göre; bölgedeki kaçak villaların tamamının yıkımı gerçekleşti.

Yapı malikleri yıkıma itiraz etmişti 2 yapının maliki idari mahkemeye dava açmış ve yıkım kararının yürütmesinin durdurulması kararı alınmıştı.

Çorum Belediyesi avukatlarının dava dosyasına yaptığı itirazın ardından İdare Mahkemesi dosyayı yeniden incelemiş ve yürütmenin durdurulması kararının kaldırılmasına karar vermişti.

“Su havzalarında yapılaşmaya müsaade etmeyeceğiz”

Bu kararın üzerine derhal harekete geçen belediye ekipleri, sabah saatlerinde Çomar Barajı’na giderek kaç iki yapıyla ilgili işlemleri başlattı. Yıkılması gerektiği halde yıkılmayan mülkteki şahsi eşyaların boşaltılmasının ardından iş makinesi ile kaçak mülkün yıkımı tamamlandı.

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Çorum Barajı su havzasında yer alan kaçak yapılarla mücadelelerinin kararlılıkla süreceğini vurgulayarak, “İçme suyunun önemini biliyoruz. Su havzalarında yapılaşmaya müsaade etmeyeceğiz. Bu konudaki kararlılığımız devam edecek.” ifadelerini kullandı.