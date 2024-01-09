Çorum'da takla atan cip alev aldı: 2 kişi yaralandı Çorum'da kontrolden çıkarak takla atan cip alev alev yandı. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Çorum'un Alaca ilçesinde Murat K. yönetimindeki cip, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle takla atarak ters dönen cip yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra alev aldı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

2 yaralı

Kazada yaralanan sürücü ve yanında bulunan Emre T., itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından yangın çıkan cipteki alevlere itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek söndürdü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)