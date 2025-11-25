Abone ol: Google News

Çorum'da tefecilere operasyon

Çorum'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

Yayınlama Tarihi: 25.11.2025 17:57
Çorum'da tefecilere operasyon
  • Çorum'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.
  • Yapılan operasyonla T.K., M.D., A.T. ve M.T.'nin adreslerinde arama yapıldı ve delillere el konuldu.
  • Soruşturma hala devam etmektedir.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı, haklarında tefecilik yaptıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulunulan T.K., M.D., A.T. ve M.T.’yi takibe aldı.

TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP SONRASI YAKALANDILAR

Başsavcılık tarafından yürütülen teknik ve fiziki takipler sonucunda düzenlenen operasyonda dört şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda, suç delili olabilecek dokümanlara el konuldu. Soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

