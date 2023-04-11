Çorum’da teravih çıkışında silahlı kavga: 2 tutuklama Teravih namazından çıkan husumetlisine av tüfeğiyle ateş açan kişi, aynı karşılığı tabancayla aldı. Olayla 6 kişi yaralanırken, jandarma tarafından gözaltına alınan ve her ikisi de hafif şekilde yaralanan saldırganlar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

Çorum’un İskilip ilçesi Yukarı Örenseki köyünde yaşayan Yalçın Göbel, teravih namazından çıktıktan sonra cami önünde sohbet eden ve aralarında husumet bulunan Sinan Kayılı ile yanında bulunan kişilere av tüfeğiyle ateş açtı.

Camiden çıkanların korku ve panik yaşadığı olayda Kayılı da üzerinde bulunan tabanca ile husumetlisine ateş açtı.

Silahlı kavgada Kayılı ile birlikte camiden çıkan köy muhtarı olan babası Osman Kayılı, Raşit Çırak ve Seyit Ahmet Yüzügüldük ile Yalçın Göbel ve kardeşi Satı Göbel yaralandı.

Jandarma husumetlileri yakaladı

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi ve jandarma sevk edildi.

Ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi.

Jandarma, olay yerinden kaçan ve hafif yaralı olan Yalçın Göbel’i yakaladı.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, ayakta tedavisi yapılan Sinan Kayılı’yı da gözaltına aldı.

'Kendimi savundum'

30 yaşındaki Yalçın Göbel ifadesinde, "Aramızda daha önceden husumet vardı. Namaz çıkışı da tartıştık. Ben kendimi korumak için ateş açtım.” dedi.

Sinan Kayılı ise cami çıkışı kendisinin bulunduğu gruba Göbel tarafından ateş edildiğini ve kendisini savunduğunu ileri sürdü.

Muhtar Osman Kayılı da şunları söyledi.

"Neden bakıyorsun?" deyip, saldırdı

Teravih namazı çıkışı caminin önünde sohbet ediyorduk, Yalçın Göbel ile karşı karşıya geldik ve bakıştık. ‘Neden bakıyorsun’ diyerek bağırdı. Tartışma çıktı. O sırada tüfekle ateş etti ve hepimizi yaraladı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Yalçın Göbel ve Sinan Kayılı, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.