Çorum'da tır bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Çorum'da bir tırın bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Arifegazili Köyü yakınlarında, Çorum'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Suat Y. yönetimindeki 52 AAF 868 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

200 metre sürüklendi

Yan yatan tır, yaklaşık 200 metre sürüklendi. Kazada sürücü ile tırda yolcu olarak bulunan diğer şoför Sedat A. yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İHA'nın haberine göre, yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.



