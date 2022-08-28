Petrol
100.6
1.27%
Euro
18.0973
-0.21%
Dolar
18.1648
0.01%
Altın
1.015
-1.12%
Borsa
3146
0.30%
Bitcoin
369.006
-1.36%
BTXN Coin
4.56
-2.77%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Açık 25 C

    Çorum'da tır bariyerlere çarptı: 2 yaralı

    Çorum'da bir tırın bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
    • 28.08.2022 - 02:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çorum'da tır bariyerlere çarptı: 2 yaralı

    Arifegazili Köyü yakınlarında, Çorum'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Suat Y. yönetimindeki 52 AAF 868 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

    200 metre sürüklendi

    Yan yatan tır, yaklaşık 200 metre sürüklendi. Kazada sürücü ile tırda yolcu olarak bulunan diğer şoför Sedat A. yaralandı.

    Yaralılar hastaneye kaldırıldı

    İHA'nın haberine göre, yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Çorum da tır bariyerlere çarptı: 2 yaralı #1

    Çorum da tır bariyerlere çarptı: 2 yaralı #2

    Çorum da tır bariyerlere çarptı: 2 yaralı #3


    İlginizi Çekebilir

    Emniyet şeridinde duran tıra otomobil çarptı: 4 ölü
    3. Sayfa

    Emniyet şeridinde duran tıra otomobil çarptı: 4 ölü

    4000 TL ile başladı günlük 400 Dolar kazanıyor!
    CryptoTrade

    4000 TL ile başladı günlük 400 Dolar kazanıyor!

    Fransa'da kuraklık patatesi vurdu
    Ekonomi

    Fransa'da kuraklık patatesi vurdu

    Görüş Bildir