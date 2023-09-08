Sungurlu-Çorum karayolunda Yusuf C. yönetimindeki tır, iddiaya göre Kırankışla köyü yakınlarında arızalandı.
Sürücü tırı yolun sağına çekti.
Bu sırada aynı istikamete seyir halinde olan Selman Keşan idaresindeki 42 CNF 84 plakalı patoz yüklü tır arkadan çarptı.
Ekiplere haber verildi
Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri, tırda sıkışan sürücüyü uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkarttı.
Olay yerinde hayatını kaybetti
Sağlık ekipleri tır sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaza nedeniyle Sungurlu-Çorum karayolu uzun bir süre kapalı kalırken, itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından tek taraflı kontrollü bir şekilde tekrar verilmeye başlandı.
Soruşturma başlatıldı
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)