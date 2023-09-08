İHA

Sungurlu-Çorum karayolunda Yusuf C. yönetimindeki tır, iddiaya göre Kırankışla köyü yakınlarında arızalandı.

tırı yolun sağına çekti.

Bu sırada aynı istikamete seyir halinde olan Selman Keşan idaresindeki 42 CNF 84 plakalı patoz yüklü tır arkadan çarptı.

Ekiplere haber verildi

Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri, tırda sıkışan sürücüyü uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkarttı.

Çorum’da tır kazası: 1 ölü

Olay yerinde hayatını kaybetti

Sağlık ekipleri tır sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

nedeniyle Sungurlu-Çorum karayolu uzun bir süre kapalı kalırken, itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından tek taraflı kontrollü bir şekilde tekrar verilmeye başlandı.

Soruşturma başlatıldı

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)