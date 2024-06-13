DHA

Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Emniyet Kavşağı’nda Yozgat istikametinde seyir halinde olan 34 yaşındaki Sanjar Muminov idaresindeki yabancı plakalı tır, sürücüsünün ışık ihlali yapması sonucu Murat Demir, idaresindeki otomobil ile Adem Sakancı yönetimindeki hafif ticari araca çarptı.

Kazada, sürücüsü ile Murat Demir, Adem Sakancı, Burhan Karslı ve Hüseyin Demir yaralandı.

Ekipler sevk edildi

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kameralara yansıdı

ile ilgili soruşturma sürerken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)