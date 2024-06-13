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Çorum'da tır, otomobil ile hafif ticari araçla çarptı: 5 yaralı

Çorum'da tır, otomobil ile hafif ticari araçla çarptı: 5 yaralı Alaca ilçesinde tırın, otomobil ve hafif ticari araca çarptığı kazada 5 kişi yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı