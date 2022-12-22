Petrol
82.57
0.45%
Euro
19.8872
0.36%
Dolar
18.6648
0.02%
Altın
1.092
0.33%
Borsa
5429
0.00%
Bitcoin
319.154
-0.22%
BTXN Coin
7.06
-4.85%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Güneşli 5 C

    Çorum'da tır sürücüsü direksiyon başında hayatını kaybetti

    Akşam saatlerinde tır ile seyir halinde olan 53 yaşındaki sürücü, polis ekiplerince hareketsiz şekilde bulundu. Hastaneye kaldırılan şoförün, kalp krizi geçirdiği belirlendi.
    • 22.12.2022 - 08:38
    • Güncelleme : 22.12.2022 - 08:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çorum'da tır sürücüsü direksiyon başında hayatını kaybetti

    Çorum'da polis ekipleri, akşam saatlerinde asayiş ve huzurun sağlanması amacıyla araç kontrolüne çıktı.

    Bu sırada bir süre çalışır halde bekleyen tır dikkat çekti.

    Aracın yanına yaklaşan ekipler kontrol yaptı.

    Sürücünün hareket etmediği fark edildi

    Ekipler, 53 yaşındaki şoförün Remzi Uslu'nun direksiyon başında hareket etmediğini fark etti.

    Bunun üzerine sağlık ekipleri, ihbar üzerine olay yerine geldi.

    Çorum da tır sürücüsü direksiyon başında hayatını kaybetti #1

    Hayatını kaybetti

    DHA'nın aktarımına göre; yapılan ilk kontrollerin ardından Uslu hastaneye kaldırıldı.

    Direksiyonda başında fenalaşıp, kalp krizi geçirdiği belirlenen sürücü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

    Çorum da tır sürücüsü direksiyon başında hayatını kaybetti #2

    Çorum da tır sürücüsü direksiyon başında hayatını kaybetti #3

    Çorum da tır sürücüsü direksiyon başında hayatını kaybetti #4


    ABD'de tren, hemzemin geçitteki römorka çarptı
    Dünya

    ABD'de tren, hemzemin geçitteki römorka çarptı

    İHH Youtube Mobil
    Advertorial Mobil

    İHH Youtube Mobil

    Para Kazanmanın Robotik Sistemi Artık Türkiye'de!
    Advertorial

    Para Kazanmanın Robotik Sistemi Artık Türkiye'de!

    Görüş Bildir