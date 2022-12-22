Çorum'da tır sürücüsü direksiyon başında hayatını kaybetti

Akşam saatlerinde tır ile seyir halinde olan 53 yaşındaki sürücü, polis ekiplerince hareketsiz şekilde bulundu. Hastaneye kaldırılan şoförün, kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Çorum'da polis ekipleri, akşam saatlerinde asayiş ve huzurun sağlanması amacıyla araç kontrolüne çıktı.

Bu sırada bir süre çalışır halde bekleyen tır dikkat çekti.

Aracın yanına yaklaşan ekipler kontrol yaptı.

Sürücünün hareket etmediği fark edildi

Ekipler, 53 yaşındaki şoförün Remzi Uslu'nun direksiyon başında hareket etmediğini fark etti.

Bunun üzerine sağlık ekipleri, ihbar üzerine olay yerine geldi.

Hayatını kaybetti

DHA'nın aktarımına göre; yapılan ilk kontrollerin ardından Uslu hastaneye kaldırıldı.

Direksiyonda başında fenalaşıp, kalp krizi geçirdiği belirlenen sürücü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.









