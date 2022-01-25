Belediye ekipleri, kardan içme suyu elde etmek için karları toplayarak Çomar Barajı havzasına döktü.

Türkiye'nin 2020 yılında en az yağış alan ili olarak kayıtlara geçen Çorum’da, kar yağışı etkili oldu.

Çorum Belediyesi, karı içme suyuna dönüştürmek için harekete geçti. Ekipler, gece yarısından itibaren kepçe ve greyderlerle topladıkları karları, kamyonlarla Çomar Barajı havzasına taşıdı.

Ana arterler başta olmak üzere kent genelinde karla mücadele eden ekipler, 50 araç ve 240 personel ile çalışmalar yaptı.

“BİNLERCE TON HAVZAYA DÖKÜLDÜ”

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, karla mücadele çalışmalarının sürdüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

“7/24 esasına göre kar küreme, tuzlama ve solüsyon çalışmalarına, başta ana arterler olmak üzere hastane güzergahı, cadde, sokak ve sosyal hayatı etkileyecek alanlarda çalışmalarımızı aksatmadan sürdürüyoruz. Cadde ve sokak kenarlarında toplanan karları, Çomar Barajı'na taşıyoruz. Ekiplerimiz tarafından binlerce ton kar, Çomar Barajı havzasına döküldü. İnşallah bu karlar barajlarımızı suyla dolduracak, içme suyu olarak bizlere dönecek.”

Çorum'da, toplanan karlar içme suyu havzasına döküldü VİDEO





