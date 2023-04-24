Çorum'da trafik kazası: 3 ölü
DHA

Çorum'un Kırkdilim bölgesinde trafik kazası yaşandı.

İlhan Yalçın'ın kullandığı 06 AU 778 plakalı otomobil ile Esat Özdemir idaresindeki 19 BH 061 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

3 kişi hayatını kaybetti

İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Yalçın'ın annesi Nezaket Yalçın, babası Nevzat Yalçın ile sürücü Özdemir'in kız kardeşi Güldane Özdemir hayatını kaybetti.

Yaralanan 2 sürücü ise sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Otomobille hafif ticari araç çarpıştı; 3 ölü, 2 yaralı #1
Otomobille hafif ticari araç çarpıştı; 3 ölü, 2 yaralı #2
Otomobille hafif ticari araç çarpıştı; 3 ölü, 2 yaralı #3
Otomobille hafif ticari araç çarpıştı; 3 ölü, 2 yaralı #4